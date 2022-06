Rebecca Arnone, l'italiana che andrà a Miss Mondo con la passione per Ronaldo

Ha una passione per i mori, in particolare per Cristiano Ronaldo, Rebecca Arnone è l'italiana che andrà a Miss Mondo

Fisico statuario, lunghi capelli biondi e una passione per Cristiano Ronaldo, Rebecca Arnone è la giovane torinese che rappresenterà l'Italia a Miss Mondo. Anche se, in realtà, alla finalissima nazionale che si è appena conclusa a Gallipoli, in Puglia, la ragazza era in gara con la fascia della Valle d'Aosta.

Rebecca ha stravinto su tutte le altre bellissime concorrenti, provenienti da ogni parte del Paese. La ventenne studia Scienze Biologiche all'Università di Torino, è figlia di Giovanni, medico chirurgo all'ospedale Martini, e Sabrina, da qualche anno la moda è diventata per lei una passione. Infatti, la giovane oltre ad essere impegnata sui libri, lavora come indossatrice e nel tempo libero dipinge e scrive racconti.

E come tante sue coetanee ama la musica metal rock con una predilezione particolare per i Maneskin, "Ne vado pazza", conferma la giovane miss. La torinese rappresenterà dunque l'Italia alla kermesse internazionale di Miss Mondo che si svolgerà a dicembre.

Ospite a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, alla ragazza è stato chiesto chi è secondo lei l'uomo più bello del mondo, ha risposto: "Josh Hutcherson, l'attore di Hunger Games, per è l'attore più bello del mondo, da sempre ho una cotta per lui". Mentre, sui calciatori secondo lei il più affascinante è: "Fisicamente mi piace Cristiano Ronaldo, perché è moro ed io ho un debole per i mori" e la donna cui s'ispira è Bianca Balti.

Rebecca, prò, è fidanzata da un anno con Federico. "Sì, sarà un anno a luglio", afferma. Ma chissà quanto sarà corteggiata dagli uomini, risponde: "Non molto a dire la verità". Tra le passioni della ragazza una è molto particolare il tiro a segno: "Sì, con la pistola, il tiro sportivo, ho anche il porto d'armi".