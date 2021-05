Reddito di cittadinanza: 24 furbetti indagati in provincia di Bologna

Ventiquattro furbetti del reddito di cittadinanza sono stati scoperti dai carabinieri di Vergato, comune del primo Appennino bolognese.

Tredici italiani e undici stranieri, di età compresa tra i 22 e i 78 anni, erano riusciti ad ottenere il beneficio falsificando i moduli Sono stati tutti denunciati per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Sono in corso le procedure per il recupero di 170mila euro, la somma complessiva ritenuta percepita illegalmente dai 24 indagati.

Infine, considerato che alcune persone percepivano il beneficio pur lavorando in nero presso terzi, saranno fatti ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Bologna.