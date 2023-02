Reggiano, abusi sessuali su minore in Germania. Arrestato un 36enne

Reggiano, arrestato un 36enne per abusi sessuali su minore in Germania

Un uomo di 36 anni, di origini siciliane e residente a Reggiolo, un comune della Bassa Reggiana è stato arrestato dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia su mandato di arresto europeo, con l’accusa di violenza sessuale aggravata su un bambino.

In particolare l'uomo dovrà rispondere di una 40ina di episodi di abusi e violenze sessuali aggravate nei confronti di un bambino, figlio della donna con cui conviva in Germania. Le Violenze sarebbero state messe in atto mentre la mamma si trovava al lavoro: fatti che sarebbero avvenuto tra il giugno 2010 e il marzo 2012.

Reggiano, l'uomo affronterà il processo in Germania e rischia fino a 15 anni di reclusione

Ora, l'uomo dovrà affrontare in Germania un processo, per reati che prevedono un massimo di pena pari a 15 anni di reclusione. Il tribunale Distrettuale di Heidelberg (Germania) ha emesso il provvedimento di mandato di arresto europeo lo scorso 1 febbraio, eseguito nella prima mattinata di oggi (13 febbraio): l'arrestato si trova ora a disposizione della Corte d’Appello di Bologna.