Report, il dossieraggio di Ranucci finisce al Copasir. L'inchiesta si allarga

Report, il caso Ranucci al Copasir. Ipotesi di richiesta danni alla Rai

Il caso Report finisce al Copasir. L'organismo che vigila sui servizi segreti ha deciso di vederci chiaro sulla vicenda che coinvolge il conduttore della trasmissione d'inchiesta di Rai Tre, Sigfrido Ranucci e due membri politici del comitato di Vigilanza, Andrea Ruggieri di Forza Italia e Davide Faraone di Italia Viva. Sarà il deputato azzurro a portare all’attenzione del Copasir, - si legge sul Giornale - le frasi di Ranucci sui nostri 007, chiamati in causa perché a suo dire interessati da dossier anonimi. Intanto è braccio di ferro tra Viale Mazzini e la Vigilanza Rai, che ipotizza un possibile danno erariale ai danni della tv di Stato, su cui si potrebbe muovere anche il magistrato ad hoc della Corte dei Conti. Secondo quanto trapela l’organismo avrebbe intenzione di chiamare in audizione il responsabile Ufficio Acquisti Rai. Obiettivo: passare al setaccio le fatture di Report.

Il Copasir e la Corte dei Conti sono - come riporta il Corriere della Sera - i due nuovi destinatari dell’offensiva che Forza Italia sta mettendo a punto contro Sigfrido Ranucci, conduttore di Report e vicedirettore di Rai3 e Approfondimenti, finito nelle polemiche per i messaggi inviati a due membri della commissione di Vigilanza Rai, Andrea Ruggieri (Forza Italia) e Davide Faraone (Italia Viva) definiti “insultanti” e “minacciosi”. Messaggi in cui il giornalista commentava il fatto che i due parlamentari avevano reso nota in Vigilanza una lettera anonima con accuse di molestie sessuali e mobbing contro di lui, giudicate poi infondate da un audit interno della Rai.

