Ricette elettroniche, che cosa cambia per visite mediche e farmaci

Ricette elettroniche, dal 15 febbraio è cambiato il sistema per riceverle via messaggio o email. La sperimentazione parte dalla Lombardia ma altre Regioni sono pronte ad adeguarsi

Dal 15 febbraio in Lombardia sono cambiate le ricette elettroniche. Ora si deve esprimere esplicitamente il consenso per ricevere le notifiche del fascicolo sanitario elettronico, comprese quelle relative al numero della ricetta elettronica (Nre) per l'acquisto di farmaci o la prenotazione delle visite mediche. Altrimenti, non sarà possibile accedere al documento via messaggio o email. Sono quindi escluse le ricette rosse Snn o quelle bianche se scritte a mano. La novità riguarda al momento solo la Lombardia ma altre Regioni sono pronte a seguire la stessa strada.

Per dare il proprio consenso all'invio delle ricette elettroniche si deve quindi accedere al fascicolo sanitario elettronico tramite SPID, CIE o CNS-tessera sanitaria. L'alternativa è andare in uno sportello abilitato delle aziende socio-sanitarie territoriali di competenza o rivolgersi al medico di base o in farmacia. Una volta attivato il servizio riceverete le notifiche per le ricette elettroniche e per i nuovi documenti caricati sul fascicolo sanitario elettronico come referti e aggiornamenti sull'assistenza sanitaria.