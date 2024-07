Ritirato lotto di vongole surgelate, possibile contaminazione da salmonella. Stessa sorte per dei taralli

Ritirato lotto di vongole surgelate, possibile contaminazione da salmonella

Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro di un lotto di taralli a base di avena del marchio Agluten a causa della presenza non dichiarata di glutine, un problema grave per chi è intollerante o allergico. Le confezioni in questione pesano 100 grammi, portano il numero di lotto 241730 e hanno una scadenza fissata al 03/03/2025.

La Re Food Srl, produttrice di questi taralli, ha sede a Conversano, Bari, e ha raccomandato alle persone affette da celiachia o intolleranze al glutine di non consumare il prodotto e di restituirlo al punto vendita per un rimborso.

Parallelamente, la catena di supermercati Cadoro ha ritirato dal mercato un lotto di vongole cotte e sgusciate surgelate del marchio Consilia per un possibile rischio di contaminazione da Salmonella. Le vongole in questione sono vendute in confezioni da 250 grammi con il numero di lotto L4109 e la data di scadenza luglio 2025 (codice EAN: 8000965415415).

Questo richiamo è stato emesso come misura precauzionale e le vongole sono state prodotte per Sun Soc.Cons. Arl dalla Conserviera Adriatica Spa. Per maggiori informazioni è possibile contattare l'azienda al numero 0736 888000 o tramite email all'indirizzo info@conservieraadriatica.it. Ai consumatori è stato consigliato di non consumare le vongole del lotto specificato e di restituirle al punto vendita per il rimborso.