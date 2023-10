Rivoli: uccide la moglie, affida la figlia piccola a un collega e si suicida lanciandosi da un silos

Femminicidio-suicidio stamattina a Rivoli. Un uomo ha ucciso la compagna con un fendente alla gola, alla presenza della figlia piccola nell’abitazione in cui vivevano alle porte di Torino. Dopo l’omicidio l’uomo ha preso con sé la bambina e ha raggiunto il posto di lavoro. Ha affidato la figlia a un collega, “Tienila un attimo”, ha detto.

Si è allontanato, ha raggiunto la sommità di un silos e si è tolto la vita. Sul posto i carabinieri di Rivoli hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’ennesimo femminicidio-suicidio in Piemonte. Dalle prime informazioni raccolte, l’uomo prima di lasciare l’abitazione avrebbe chiamato la madre in Calabria che avrebbe immediatamente allertato il 118 che a sua volta ha avvertito i carabinieri che, giunti nell’abitazione della coppia, hanno trovato la vittima .