Saman, colpo di scena: "Parole del fratello inutilizzabili, andava indagato"

Saman, colpo di scena al processo: "Parole del fratello inutilizzabili, andava indagato"

Il fratello di Saman va sentito come "indagabile" nel processo per l'omicidio della ragazza pakistana e, quindi, affiancato da un legale. Lo ha deciso la Corte d'assise di Reggio Emilia che ha dichiarato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal ragazzo, raccolte nel corso di un incidente probatorio del 21 maggio 2021 e poi di due audizioni davanti al pm. Il provvedimento, che accoglie un'eccezione presentata nella scorsa udienza da alcune difese, è stata comunicato poco prima dell'inizio del suo ascolto in modalità protetta nel processo per l'omicidio della diciottenne trovata morta nelle campagne di Novellara per il quale sono imputati il padre Shabbar Abbas, la madre Nazia e altri familiari.

Tutta da ridefinire, dunque, la posizione del ragazzo considerato fino a questo momento il teste fondamentale dell'accusa. Solo le eventuali dichiarazioni che renderà oggi saranno "materiale" per la sentenza. Secondo la Corte d'Assise, all'epoca dell'incidente probatorio e dei confronti coi pm c'erano già "precisi indizi di reità" di un suo possibile concorso nell'omicidio della ragazza pakistana che sarebbe stata ammazzata perchè si era opposta a un matrimonio forzato in patria. Quindi si sarebbe dovuto ascoltarlo non come persona informata sui fatti ma come indagato. Il giovane vive sotto protezione per le pressioni ricevute dei familiari che gli hanno chiesto una ritrattazione, come testimoniato da alcune conversazioni intercettate. La sua è dunque una posizione molto delicata e ambivalente che ha indotto la Corte a considerare necessaria l'attribuzione della qualifica di "indagabile" a sua tutela.