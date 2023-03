Escort controlla-documenti e alberghi conniventi: indagine sulla prostituzione

Rivoluzione prostituzione online: recensioni escort, ora si paga per leggerle

Il “caro marchetta” debutta sul siti a luci rosse. “Punterforum”, il più famoso dei siti che pubblicizzano il mestiere più antico del mondo ha dato il via. Ogni “punter” (inglesismo che equivale al vecchio epiteto, “puttaniere”, ovvero il cliente delle veneri a tassametro) d’ ora in poi dovrà pagare un pack: da cinque a dieci euro o una tariffa premium oppure un abbonamento agevolato per accedere al sito e leggere le recensioni.

Pagando avrà cosi dei credits, con sconti e agevolazioni, cosi come un automobilista entra nell’aerea C. Come molti sanno, gli hotel intorno alla Stazione Centrale di Milano pullulano di escort russe e ucraine, che agenzie apposite pbblicizzano sul web. Settimanalmente le escort in tournee nelle principali città si espongono in vetrina digitale con foto e prezzi dei “ servizi”. Il cliente prenota, e poi pagherà cash il dovuto alla escort che attende il cliente sul pianerottolo dell’hotel,all’ora convenuta.