Roma al top, poi Milano e Firenze: le migliori città per andare in bici

Le migliori città per andare in bici in Italia: Roma, Milano e Firenze compongono il podio

Secondo l'Adventure Travel Trade Associate, nel 2023 un terzo del turismo di viaggio globale rientrava nella categoria “turismo d'avventura” e questo numero è destinato ad aumentare nel corso dell'estate del 2024, poiché un numero crescente di viaggiatori cerca vacanze basate sull'esperienza per creare ricordi.

Per fortuna, gli esperti di buycycle hanno analizzato diversi fattori legati al ciclismo, tra cui i percorsi ciclabili, la lunghezza dei percorsi ciclabili, il numero di tour in bicicletta e spazi verdi, per scoprire le città più ciclabili d'italia, perfette per gli amanti delle bici che si potranno divertirsi quest'estate.

Le 10 migliori città per andare in bicicletta in Italia

Roma prende il primo posto come migliore città per andare in bicicletta in Italia. L'area intorno a Roma presenta ben 11.433 percorsi ciclabili, per una distanza totale stimata di 680.626 km - la seconda più lunga lunghezza combinata di piste ciclabili della lista.

Roma è in testa a tutte le città italiane con 108 tour in bicicletta e primeggia per numero di aree naturali e spazi verdi con 151, offrendo ampi punti panoramici da esplorare in bicicletta.

Al secondo posto c'è Milano, che vanta una lunghezza di percorsi ciclabili di 1.941.104 km, supportata da 13.397 itinerari ciclabili disponibili, il che indica che la regione offre una varietà di opzioni per i ciclisti di tutte le esperienze.

Milano è una destinazione essenziale per gli amanti di bici e offre eccellenti opportunità per ciclare, assicurando che i visitatori possano sperimentare la cultura e la vita all'aria aperta.

Arrotonando i primi tre è una delle città cardine del Rinascimento italiano, Firenze, che ha 63 tour in bicicletta, il secondo numbero più grande nella nostra lista. Molti di questi tour passano accanto ad alcuni degli edifici più famosi e belli di Firenze.

Pur non avendo un numero di percorsi ciclabili paragonabile a quello di Roma o Milano, Firenze si è comunque piazzata al sesto posto in questa categoria, con la sua vasta scelta di 2.562 opzioni, per una lunghezza complessiva di 267.089 km, che la collocano nuovamente al sesto posto in quest'area.

I migliori consigli per andare in bicicletta in sicurezza in Italia

Gli esperti di buycycle consigliano di seguire i seguenti suggerimenti per chi vuole andare in bicicletta in tutta sicurezza e trarre il massimo dalle proprie vacanze all'aria aperta: