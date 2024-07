Il kit low cost per trasformare una bici in e-bike: come funziona e prezzo

Switchy Go rispetto alle versioni precedenti ha una batteria più capiente che si attacca direttamente al tubo superiore del telaio

Se avete pensato di acquistare una e-bike ma non avete sufficiente budget, oggi con una spesa tutto sommato ridotta potete facilmente trasformare una classica bicicletta nella sua versione elettrica grazie a un apposito kit di Swytch. Nello specifico si parla di Switchy Go, il cui funzionamento è simile al modello Air lanciato nel 2022 ma con un netto miglioramento del pacco batteria, alloggiamento della stessa e soprattutto del prezzo.

Switchy Go include una ruota anteriore dotata di un motore al mozzo da 250 W (le misure disponibili sono di 26, 27, 27,5, 28 e 29 pollici) e un sensore di cadenza del pedale limitato a 25 Km/h come prevede la normativa europea in merito. La batteria, che prima si appendeva al manubrio, ora si attacca lungo il tubo superiore del telaio tramite apposite cinghie in velcro. Gli accumulatori sono disponibili a partire da 187 Wh e 378 Wh per un'autonomia compresa tra 20 e 60 Km. Le batterie sono certificate di sicurezza UL e sono resistenti a polvere e acqua come conferma la certificazione IPX6. Potete aggiungere anche un cockpit in versione Led od Oled da posizionare sul manubrio accanto all'acceleratore.

Potete acquistare Switchy Go sul sito al prezzo di 643,85 euro o si può preordinarlo su misura a 321 euro.

"Riprogettando il pacco batteria con un fattore di forma più grande, incorporando l’elettronica di potenza all’interno del pacco insieme alla batteria e progettando una soluzione di montaggio semplicissima che utilizza cinghie in velcro per fissare il pacco batteria ovunque sulla bici, - ha spiegato Dimitro Khroma, Il CTO di Swytch, in una nota - siamo riusciti ad abbassare significativamente il prezzo. Inoltre, come bonus aggiuntivo, il risultato è stato un kit ebike ancora più semplice e veloce da installare e con un’autonomia maggiore fino a 60 km".