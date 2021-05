Roma, un'altra voragine in strada: due auto sprofondano a Tor Pignattara

Un'altra voragine si è aperta questa mattina nelle strade di Roma. E' successo in via Zenodossio, zona Tor Pignattara, periferia est della Capitale. Due auto sono sprofondate nello squarcio nell'asfalto.

Le due macchine, una Smart e una Mercedes, erano parcheggiate di fianco al marciapiede, non lontano da via Casilina, in un'area compresa tra i civici 2 e 20, a ridosso dei palazzi. Si registra anche la rottura di tubature idriche con successivo allagamento di un garage sottostante: a provocare il cedimento del manto stradale sarebbe stata una fuoriuscita di acqua dalla carreggiata.

Sul posto sono arrivati uomini e mezzi del V gruppo Prenestino della Polizia locale, recintando l'area dell'incidente, dei Vigili del Fuoco e di Acea. Via Zenodossio è stata chiusa da via Casilina fino a via Giovanni Maggi. Roma continua insomma a sprofondare. Venti giorni fa un fatto analogo era accaduto in via Gregorio XI, zona Boccea. Cinque giorni fa in via Tricomi, a Casal Lumbroso sull'Aurelia.