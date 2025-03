Roma, arsa viva in casa una donna di 78 anni. A Bari si cerca ancora la 74enne

Mentre a Bari si cercano ancora tracce di Rosalia De Giosa, dichiarata dispersa nel nel crollo della palazzina di via De Amicis-via Pinto nel quartiere di Carassi, a Roma una donna di 78 anni è morta in seguito a un incendio che si è sviluppato in un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via dei Colli Portuensi 167, a Roma. Altre tre persone sono state messe in salvo da polizia e vigili del fuoco che hanno poi spento le fiamme. Il rogo, le cui cause sono ancora da accertare, è divampato intorno alle 13.30.

Quello degli anziani fragili lasciati spesso da soli sta assumendo le dimensioni di un dramma. A Bari, dove è crollata una palazzina di 5 piani, i Vigili del fuoco stanno scavando in verticale in un punto preciso in corrispondenza del quale già da ieri si sentiva provenire lo squillo del telefonino. La donna abitava al quarto piano e nonostante l'ordinanza comunale di sgombero, pare che, quanto meno ieri, fosse tornata nell'abitazione. Dallo scavo con cani molecolari e a mani nude ogni tanto in queste ore sono riemersi documenti, effetti personali e oggetti domestici della persona dispersa.