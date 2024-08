Roma, brucia il "pratone" di Cinecittà. Fiamme e fumo tra le case, 4 feriti

Maxi incendio a Torre Spaccata, ustionati gravi 4 volontari di protezione civile e un vigile del fuoco

Quattro ustionati gravi in un incendio scoppiato oggi, 21 agosto, a Roma intorno alle 15 nella zona di Cinecittà est, presso il 'pratone' di Torre Spaccata. Sul posto, a seguito di una segnalazione di sterpaglie in fiamme, sono intervenuti in via Filomusi Guelfi i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia locale e la Polizia di Stato. Sono rimasti ustionati un caposquadra dei vigili del fuoco e tre volontari della protezione civile durante le operazioni di spegnimento (ancora in corso), tutti trasportati all'ospedale Sant'Eugenio. Ancora da chiarire le cause del rogo. La Polizia Locale di Roma Capitale con le pattuglie del VII Gruppo Tuscolano ha provveduto a mettere in sicurezza la zona operando le prime chiusure su viale Bruno Pelizzi, fornendo inoltre ausilio a Vigili del fuoco e Protezione Civile, impegnati nelle operazioni di spegnimento.





Data la rapida estensione dell’incendio, si è reso necessario l’intervento di ulteriori unità della Polizia Locale, anche dei gruppi limitrofi, per circoscrivere l’intera area e per i servizi di viabilità, con chiusure che attualmente interessano le strade della zona compresa fra viale Bruno Pelizzi, via di Torre Spaccata e via Rolando Vignali.

Il sindaco Gualtieri: "Incendio grave, solidarietà ai feriti"

“É in corso un grave incendio a Roma - conferma in una nota il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri - questa volta al pratone di Torre Spaccata. Sono in costante contatto con la Protezione Civile di Roma Capitale, con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con la direzione dell’ospedale Sant’Eugenio. Qui sono ricoverati i quattro feriti, tre volontari della Protezione Civile e un Vigile del Fuoco, colpiti dalle fiamme, a cui vanno i miei auguri di pronta guarigione e il mio sincero ringraziamento per il grande lavoro che stanno svolgendo in queste ore difficili”.

Incendio a Castel Romano, evacuato l’outlet: la gente scappa dal centro commerciale

Un altro grave incendio è scoppiato a Roma nel pomeriggio di oggi, nella zona di Castel Romano. Le forze dell’ordine stanno evacuando l’outlet. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso: secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un rogo di notevoli dimensioni, la cui nube nera è visibile da chilometri di distanza. Non è ancora chiara l'entità dei danni e la durata delle operazioni di spegnimento e bonifica. Al termine delle operazioni saranno avviate indagini per capire la natura del rogo, se colposa o dolosa.