Roma, Buzzi si apre un pub. I panini chiamati con i nomi dei criminali romani

Roma, Buzzi si apre un pub. I panini chiamati con i nomi dei criminali

Non smette di stupire Salvatore Buzzi, uno dei principali indagati nel processo "Mondo di mezzo", ex mafia capitale. L'ex rais delle coop - si legge su Repubblica - e capo di un’associazione delinquere si appresta a iniziare un nuovo capitolo: "Voglio aprire un ristorante. Ci sto pensando già da un pò», aveva dichiarato nel giugno 2020, quando aveva ottenuto la possibilità di uscire di casa. Adesso il sogno si realizza. Mentre lotta in Cassazione per il ricalcolo della pena inflitta dalla corte d’Appello (12 anni e 10 mesi), Buzzi trova il tempo di aprire un’attività. E ha anche deciso di stilare un menù in cui vengono elencati boss e sceneggiature criminali.

Mix Buzzi’s burg’r, - prosegue Repubblica - i panini Gomorra, Suburra, Samurai, Mondo di Mezzo e Agro Pontino o l’hot dog Er Terribile. «In questo locale pagano tutti: amici, parenti e conoscenti, i pubblici ministeri pagano doppio e i giudici triplo. Hanno diritto allo sconto gli ex soci e i dipendenti del gruppo 29 giugno”, dice Buzzi. Ci sono tra gli altri anche i criminali romani, vecchi e nuovo. Il Freddo, il Libanese, Dandy e Scrocchiazzeppi. E poi il Samurai, Er Secco e Genny. "Sono contento. Ha una famiglia da mantenere e una bambina da crescere — dichiara l’avvocato di Buzzi, Alessandro Diddi — . Il sistema che abbiamo non consente a un ex carcerato di trovare lavoro. Ha scelto un settore redditizio e spero vada bene".