Roma, celebrate oggi le nozze di Chiara Sbarigia e Sergio Garufi

Roma, un matrimonio festeggiato fra pochi intimi quello di Chiara Sbarigia e Sergio Garufi

La Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia e lo scrittore Sergio Garufi si sono sposati oggi nella Sala Rossa del Campidoglio a Roma. Un evento di cui gli sposi non avevano parlato, sebbene condividano spesso sui social anche momenti della loro vita privata. Nozze per pochi intimi, quindi, e poi a festeggiare con gli amici e alcuni protagonisti del mondo del cinema e della cultura in un locale trendy della Capitale.