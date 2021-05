Roma, verso l'88esimo Concorso ippico internazionale a Piazza di Siena

Cresce l’attesa per l’edizione numero 88 del Concorso ippico internazionale di Roma in Piazza di Siena, in calendario quest’anno dal 26 al 30 maggio.

Il comitato organizzatore del concorso ippico - composto da Federazione italiana sport equestri con Sport e Salute e con Coni - sta già da tempo lavorando a pieno regime per garantire, nel pieno rispetto delle normative governative vigenti, un evento sportivo di massimo livello che riporterà il meglio dell’equitazione mondiale nell’ovale di Villa Borghese. Il programma dell’appuntamento è stato già ufficializzato. Lo Csio sarà l’evento clou, con le gare nazionali riservate anche ai giovani e ai pony, il torneo di polo Italia Polo Challenge e gli immancabili Caroselli a far da corollario.

Non ci saranno tribune e dunque biglietteria perché il concorso si disputerà ‘a porte chiuse’. Un’ampia copertura televisiva di Rai 2 e Rai Sport HD, lo streaming integrale delle gare sia da Piazza di Siena che dal Galoppatoio e l’attività dei social, che riserva quest’anno novità tutte da scoprire, assicureranno grandi emozioni anche a chi non potrà vivere il concorso dal vivo. Sono dodici le squadre iscritte allo Csio di Roma Piazza di Siena per partecipare alla prestigiosa Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di venerdì 28 maggio. Si tratta di sette compagini europee (Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Repubblica Ceca e Svezia), di quattro che arrivano da oltre oceano (Brasile, Giappone, Messico e Usa) ed una, l’Egitto, dal Medio Oriente. Giappone e Messico mancavano da tempo a Piazza di Siena con una squadra in Coppa delle Nazioni: rispettivamente da 21 e 53 anni, mentre è addirittura al debutto la Repubblica Ceca, fatta salva una partecipazione con un quartetto di quella che era la Cecoslovacchia, nel 1930.