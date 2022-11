Roma, il 'Treno della memoria' è arrivato alla Stazione Termini

Il 'Treno della memoria', dopo un viaggio che ha toccato 17 tappe, durato oltre 100 ore di percorrenza, attraversato 730 stazioni e coinvolto 270 ferrovieri è arrivato alle 8 di oggi al binario 1 della stazione Termini. Il convoglio è stato accolto dalle fanfare del I Reggimento Granatieri Sardegna che intonavano 'La leggenda del Piave'.

È l’ultima tappa della prosecuzione del viaggio del convoglio speciale che nel 1921 trasportò la salma del Milite Ignoto scelta da Maria Bergamas tra quelle di 11 caduti italiani non identificati, da Aquilea alla Capitale. Ad accogliere il treno il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi, il capo di Stato maggiore della Difesa ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris.

Il ‘Treno della memoria’ è partito il 6 ottobre da Trieste per poi transitare nelle città di Trento, Milano, Torino, Aosta, Genova, Ancona, Perugia, L’Aquila, Campobasso, Bari, Potenza, Catanzaro, Cagliari, Palermo, Napoli per poi concludere il suo viaggio a Roma. Un viaggio lungo quasi un mese nato dall’iniziativa del ministero della Difesa, in collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il supporto della Fondazione FS e la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni.