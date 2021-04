Roma, la festa assembrata nella Limousine: 11 sanzioni per le norme anti-Covid

La Polizia Locale di Roma, squadra Vetture del Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico) scopre 11 persone, tra cui 5 minorenni, a bordo di una Limousine. Sono state tutte destinatarie di sanzioni per il mancato rispetto delle normative anti Covid.

I giovani erano intenti a festeggiare un compleanno, a bordo del mezzo, in spregio alle misure atte a limitare il contagio. Gli agenti li hanno sorpresi mentre mangiavano, bevevano e ascoltavano musica, assembrati, all'interno dell'auto di lusso in sosta a Piazza Carlo Forlanini, in zona Portuense.

Si tratta di 10 ragazzi e dell'autista, un noleggiatore privo di titolo ad esercitare l'attività, sanzionato anche per questa violazione amministrativa, oltrechè per il sovrannumero di persone consentite a bordo, aspetto che ha comportato anche la decurtazione dei punti dalla patente. Il veicolo è stato posto in stato di fermo per due mesi.