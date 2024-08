Roma, nudo e con la testa nel frigorifero: trovato morto un uomo di 65 anni

Roma, trovato un cadavere di uomo nella sua casa: era nudo e con la testa nel frigo

Nella mattina di oggi, martedì 27 agosto, un uomo è stato trovato morto nel suo appartamento a Roma, in via Santa Colomba, zona Fidene. Era nudo e con la sua testa appoggiata all'interno del frigorifero. Il cadavere è di un uomo tedesco di 65 anni che viveva nell'abitazione. A trovare il corpo è stato un amico che non riusciva a contattarlo da qualche giorno, così aveva deciso di fargli visita. Una volta arrivato ha trovato la porta chiusa da dentro e senza evidenti segni di violenza o effrazione.

Una volta all'interno, l'amico ha trovato il cadavere del 65enne e ha allertato la polizia di Fidene, arrivata sul posto con una volante. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. L'ipotesi più plausibile al momento è che l'uomo sia deceduto per un malore, forse mentre cercava ristoro dal caldo della Capitale aprendo il frigorifero. Sul suo cadavere è stata disposta l'autopsia.