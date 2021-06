Roma, odissea nella sciatteria: "sequestrati" dall'Atac nella Metro A

Intrappolati, praticamente "sequestrati" da Atac. Rimasti chiusi nella stazione Furio Camillo della Metro A di Roma martedì sera dopo le 23. Un'odissea nella sciatteria, quella raccontata su Twitter da un utente che l'ha condivisa con altri passeggeri, postando il video.

Per poter uscire, i malcapitati hanno dovuto contattare il Numero Unico per le Emergenze, che ha allertato la guardia giurata che sorveglia la fermata, poi andata a liberarli. A riportare la disavventura è Massimo Silla: "Erano passate le 23, quando sono sceso a Furio Camillo con altre persone. Non c'era nessun avviso di chiusura". Il problema è che martedì 2 giugno era giorno di sciopero e la stazione di Furio Camillo era quindi chiusa. E però il treno si è fermato lo stesso, ma senza dare alcun avvertimento. Come da prassi, l'azienda dice di voler fare chiarezza, e assicura che farà delle verifiche.

Può essere infatti che il macchinista si sia fermato a Furio Camillo per sbaglio. Sta di fatto che Silla e gli altri sono rimasti chiusi dentro, almeno per un po'. Un'entusiasmante avventura nelle viscere della città, senza nemmeno scomodare le Catacombe.