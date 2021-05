Roma è pronta a ripartire. Biglietto da visita: il restyling de La Rinascente

Roma è pronta a ripartire in un post pandemia che appare vicino almeno quanto è desiderato. Biglietto da visita della Capitale: il restyling de La Rinascente, la prima romana, quella storica di piazza Fiume.

Che dopo 60 anni ha bisogno di qualche intervento. E che intervento: si tratta di un remodeling project dell’intero store, all'interno e all'esterno. Un progetto che vedrà il suo completamento ad agosto del 2023, con un investimento di più di 37 milioni di euro: 23 a carico del Fondo Megas gestito da Prelios Sgr, proprietario del palazzo, 9 milioni in capo a Rinascente e 5 investiti dai brand partner. D'altra parte Alessandro Busci, Head of Fund Management di Prelios Sgr, lo dice senza mezzi termini: per Prelios Roma valeva Milano prima dell'emergenza sanitaria, e sarà così anche dopo. “Siamo felici di aver consolidato la partnership con il Gruppo Rinascente, contribuendo a mantenere la presenza di questo storico prestigioso brand italiano nell’immobile di Piazza Fiume. - spiega Busci - Con la valorizzazione della sede di Roma, lo store di Piazza Fiume raggiungerà gli attuali standard di eccellenza del Gruppo Rinascente e tornerà ad essere un asset iconico e di prestigio, punto di riferimento per la Capitale e i suoi cittadini, conservandone al tempo stesso gli elementi architettonici principali dell’originario progetto degli Architetti Albini e Helg. L’operazione consente inoltre al Fondo Megas, gestito da Prelios Sgr, di continuare la propria strategia di valorizzazione e di riposizionamento degli asset in portafoglio, creando valore per il quotista del Fondo – la Fondazione Enasarco – e consolidando ulteriormente la presenza del Gruppo Prelios nelle operazioni di sviluppo value added, nel rispetto dei valori della sostenibilità e dei principi dell’economia circolare”, continua.



Alla conferenza stampa di presentazione del progetto, che si tiene nel giorno del 60esimo compleanno del negozio, sono presenti anche il sindaco Virginia Raggi e l'ad di Rinascente Pierluigi Cocchini. "Dopo il grande progetto di riqualificazione dello store di via del Tritone il gruppo interviene in questo store che è il simbolo di Rinascente a Roma - dice Raggi -. La riqualificazione riguarderà anche il rifacimento dei tre marciapiedi e del giardino interno. L'impegno di Rinascente in città si consolida con questo progetto di riammodernamento dello store di Piazza Fiume, che attualmente dà lavoro a 235 persone. Investire a Roma e nel periodo del Covid è un atto coraggioso e di generosità nei confronti della città. Farlo oggi diventa simbolo di rinascita per il futuro". Per il primo cittadino si tratta di "un investimento importante in termini di crescita e occupazione, che conferma l'appeal di Roma come Capitale dello sviluppo economico, e un bel segnale di ripartenza e speranza per tutti". "Siamo orgogliosi di poter presentare questo progetto in un periodo tanto complesso", afferma dalla sua Cocchini, perché "la città di Roma ci ospita da 90 anni e la voglia di investire, migliorarci e migliorarla ci ha sempre guidato".