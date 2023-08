Roma resta al buio, pure dove abita la Meloni. Ma il problema non è elettrico

Roma senza luce, il problema c'è anche a Mostacciano dove abita la premier. Ecco costa sta succedendo

Un fenomeno misterioso interessa le nostre grandi città e in particolare la Capitale d’Italia, Roma. Da qualche anno infatti molte zone la notte sono senza illuminazione. Rilevanti porzioni di strade risultano oscurate con gravi problemi in termini di viabilità ma anche di sicurezza dei cittadini. All’inizio gli abitanti pensavano a normali guasti elettrici, inconvenienti che possono sempre essere presenti in una grande città massicciamente interconnessa a vari livelli di reti: gas, acqua, elettricità. Allora i Comitati di quartiere e semplici cittadini chiamavano i gestori per segnalare il black – out. Qualche tempo dopo il “guasto” pareva risolto ma il problema si ripresentava poi a qualche centinaio di metri di distanza con sospetta regolarità come se in effetti fosse stato in qualche modo “programmato”.

Una ipotesi che può sembrare complottista ma che a ben vedere ha i suoi fondamenti. Le recenti crisi energetiche, con conseguente aumento esponenziale dei costi per Stati e quindi cittadini e imprese possono aver suggerito una misura -e cioè quella di “spegnere” interi quadranti della città a rotazione-, senza però avvertire ufficialmente i consumatori per evitare proteste e problemi. Veniamo a casi concreti come quello del Grande Raccordo Anulare (GRA) di Roma, ma la questione –come detto- non cambia di molto per altre grandi città italiane. Se si fa anche una banale ricerca sul Web si scopre che è almeno una decina d’anni che i lampioni sono spenti e che di notte regna il buio assoluto, da giungla nera, in ampi tratti del trafficatissimo anello viario che circonda Roma. Uno dei punti più critici è ad esempio un tratto cruciale e cioè quello dell’immissione del GRA nell’autostrada Roma – Fiumicino che conduce all’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci.