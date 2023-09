Roma, scippa un'anziana: pestato a calci e pugni. La gente esulta sul web e i ragazzi vendicatori sono eroi sui social

I fatti sono ormai arcinoti. Un giovane indiano, Arshdeep Singh di 36 anni, scippa una anziana di 90 della borsetta per comprarsi la droga e viene pestato da sei ragazzi di cui uno gli ordina di inginocchiarsi e chiedere scusa alla vittima. Nel gruppo di ci sono esperti di arti marziali che lo conciano per le feste, anzi gli è andata anche fin troppo bene. Presenti anche due ragazze, di cui una lo tiene fermo contro il muro. Il fatto è avvenuto giovedì pomeriggio al Quarticciolo, tra il Prenestino e Torpignattara, periferia “difficile” a est della capitale.

La pensionata è stata aggredita e trascinata sul marciapiede perché all’indiano servivano i soldi per comprarsi il crack, visto che la zona è una famosa piazza di spaccio. La scena è stata ripresa dal balcone da una residente che ha commentato -invero in maniera colorita- quello che stava accadendo, ed il filmato è diventato subito ipervirale sul Web Gli autori del pestaggio, tutti tra i 18 e i 35 anni, sono ricercati. Allo scippatore, dicevamo, è andata fin troppo bene ed è stato dimesso velocemente con una prognosi di pochi giorni ed è già partito da Roma.

Arrestato per rapina è già libero e pronto di nuovo a delinquere. E’ la legge. Il giudice gli ha inflitto la misura del divieto di dimora a Roma in attesa del processo. Immaginiamo che la rispetti così tanto da scappare appena possibile fuori dall’Italia, essendo peraltro pure un irregolare, tanto per cambiare.

In tribunale ha fatto l’angioletto opportunatamente indottrinato e ha detto: "Chiedo scusa per quanto fatto all'anziana, non volevo fare del male a nessuno”. Oltre al danno pure la beffa, “non volevo fare del male a nessuno”, per lui un borseggio ad una signora di 90 anni infatti è un atto di gentilezza, e magari le voleva anche offrire un thè, ma si sa, andava di fretta.

Naturalmente, nel “mondo al contrario” come dice il Generale Vannacci o nel “mondo alla rovescia” come abbiamo da anni scritto noi, lo scippatore vuole denunciare chi lo ha aggredito. Questo ricorda la vicenda di un ladro che era andato a rubare e che era caduto dal tetto di una villetta per una tegola sistemata male e che ha fatto causa al proprietario, appunto siamo in “Rovesciland”, il mondo alla rovescia in cui il buon senso se ne è fuggito via a causa del politically correct e di tante stupidaggini moderniste.