Roma, sfiorato un caso Tramontano bis: accoltella la compagna incinta e fugge

Roma, accoltella la compagna incinta di sette mesi e poi si dà alla fuga. Ferite al collo e al volto, la ragazza è fuori pericolo

Rischiava di diventare un altro “caso Giulia Tramontano”, per la straordinaria similitudine di particolari e di modus operandi. Ma, fortunatamente, l’epilogo è stato differente.

L'episodio è accaduto a Roma, dove al culmine di una violenta lite, ieri un cittadino tunisino di 42 anni ha aggredito la compagna incinta al settimo mese, accoltellandola. La ragazza, italiana di 32 anni, è stata colpita al collo, allo zigomo e all'orecchio, ed è stata portata in ospedale per le cure mediche.

L'uomo si è dato alla fuga subito dopo aver compiuto il gesto, ma da via dei Due Ponti ha fatto poca strada ed è stato fermato dagli agenti della Squadra mobile.Nei suoi confronti l'accusa è di tentato omicidio.