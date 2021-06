Roma, sparatoria in strada ad Ardea: morti due bambini e un anziano

Sparatoria in strada ad Ardea, alle porte di Roma, colpiti un anziano e due bambini, che sono stati dichiarati morti poco dopo. I carabinieri sono accorsi in via degli Astri: nelle chiamate si segnalavano spari da arma da fuoco. Arrivati sul posto hanno trovato tre feriti: un anziano e due bambini. Sono stati soccorsi dal 118 che hanno provato a rianimarli ma non c'è stato nulla da fare. L'anziano e uno dei due bambini feriti a colpi di arma da fuoco sono morti subito, mentre il secondo bambino è deceduto poco dopo in ospedale.

E' subito scattata la ricerca del responsabile da parte dei carabinieri di Anzio e Pomezia che stanno anche ricostruendo l'accaduto. Poco dopo, i carabinieri hanno individuato il probabile autore della sparatoria che ha portato all'uccisione di due bambini e un anziano ad Ardea, vicino a Roma: l'uomo è barricato in un appartamento di Ardea. Sarebbe uno psicolabile di 34 anni che ha aperto il fuoco in un parco pubblico.

Sparatoria Ardea, Regione Lazio: "Situazione gravissima"

"Ho avuto una prima relazione dalla direzione sanitaria dell'Ares 118. I nostri operatori sono sul posto con due elicotteri, due ambulanze e un'automedica per soccorrere le persone coinvolte nella sparatoria fra cui due bambini di 3 e 8 anni. La situazione rappresentata e' gravissima e sono in costante aggiornamento con i nostri soccorritori". Lo scrive in una nota l'assessore alla Sanita' e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in merito alla sparatoria avvenuta questa mattina ad Ardea.