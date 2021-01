Roma, strage di anziani in una Rsa. Forse la causa è il monossido di carbonio

Roma, strage di anziani in una Rsa: morti e feriti

In una casa di riposo a Lanuvio, in provincia di Roma, nella notte si è scatenata una vera e propria strage. Secondo quanto fa sapere l'Ansa cinque ospiti sono morti e altre sette persone sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni. Le cause della morte sono ancora tutti da chiarire: si ipotizza una intossicazione da monossido di carbonio. 118, carabinieri e vigili sono arrivati subito sul posto. A dare l'allarme è stato un addetto alla struttura, che dopo essere arrivato nella Rsa, ha trovato due operatori sanitari e dieci ospiti privi di sensi.