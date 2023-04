Roma, tornano i tifosi del Feyenoord alla Barcaccia: "Eccoci di nuovo"

Roma, gli ultras del Feyenoord sono tornati alla Barcaccia che nel 2015 fu presa d'assalto: preoccupazione per gli scontri

Allerta massima nella capitale per l'arrivo di alcune decine di tifosi del Feyenoord, in occasione della partita di ritorno dei quarti di finale di Europa League fra Roma e la squadra di Rotterdam, in programma il 20 aprile allo stadio Olimpico. Almeno una trentina di ultras olandesi, monitorati costantemente dalle forze dell'ordine, sono stati avvistati mentre passeggiavano per le vie del centro, nonostante il divieto di acquisto dei biglietti ai residenti dei Paesi Bassi per assistere al match fra Roma e Feyenoord.

La trasferta dei tifosi della squadra di Rotterdam è stata vietata vista l'aspra rivalità con i giallorossi, nata in particolare modo dopo la trasferta di un'altra partita europea nel 2015, quando la Barcaccia di piazza di Spagna, ora protetta dalle transenne, venne presa di mira e danneggiata. Non a caso, è proprio la fontana del Bernini, a comparire subito tra gli scatti degli account social dei tifosi olandesi. "Ciao, siamo di nuovo qua. L'ultima volta avevi un aspetto migliore", questo il commento provocatorio e ironico comparso su Instagram.

Le foto, scattate più per sfida che per altro, hanno subito istigato i tifosi romanisti che non sono rimasti a guardare. Nella sera della vigilia del match, in circa 200 si sono presentati incappucciati in zona Colosseo, mentre una trentina di ultras olandesi era asserragliata nello "Shamrock", pub irlandese a due passi dall'anfiteatro. Mentre altri scontri si sono registrati anche in zona Termini dove sono stati sorpresi ultras del Feyenoord attaccati dai giallorossi. Il clima di tensione è quindi palpabile. Tuttavia, l'intero centro città - compresi aeroporti e stazioni ferroviarie - è sotto stretta sorveglianza delle forze dell'ordine. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza ha dispiegato circa 1500 uomini della polizia a presidiare l'impianto del Foro Italico e il centro storico di Roma, nella zona del Tridente e di piazza del Popolo.

È già stato disposto, inoltre, il divieto di vendita di bevande in vetro e di alcolici nelle aree considerate a rischio. Anche intorno alla fontana della Barcaccia e alla fontana di Trevi, per evitare di ripetere quanto accaduto otto anni fa, sono stati dispiegati diversi agenti e tre camionette della polizia. Il trattamento non deve essere però sfuggito agli ultras di Rottedarm, i quali hanno raccontato su Instagram anche questo aspetto del loro viaggio, con il commento: “Calorosa accoglienza.”