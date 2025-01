Roma, rimosso un tumore da 1,5 kg su una bambina di 8 anni: andava dal fegato fino al cuore

Roma, la straordinaria operazione chirurgica: rimosso un tumore da 1,5 kg su una bimba

I medici dell'ospedale Bambin Gesù di Roma hanno salvato la vita, attraverso una delicata operazione chirurgica, a una bimba di 8 anni. La piccola aveva un enorme tumore al rene, che si estendeva fino al cuore: una massa tumorale di 1,5 kg. L'operazione è durata 9 ore e ha richiesto anche il temporaneo arresto cardiaco della bimba. Un intervento chirurgico complesso e straordinario eseguito all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. L'intervento per l'asportazione del voluminoso tumore che aveva invaso anche il cuore - riporta l'Ansa - è stato reso possibile dalla collaborazione tra oncologi, chirurghi, cardiochirurghi e anestesisti, e rappresenta un risultato importante per la medicina pediatrica.

"Questo successo non è solo una vittoria medica, ma anche una grande speranza per tante famiglie che affrontano situazioni simili", ha dichiarato Alessandro Crocoli, responsabile dell'Unità di Chirurgia Oncologica del Bambino Gesù. La piccola, dopo una breve degenza in terapia intensiva, sta ora proseguendo la convalescenza in modo positivo e riceve le cure necessarie per un recupero ottimale. La scorsa settimana ha festeggiato il suo ottavo compleanno in reparto con la famiglia e con i medici che si stanno prendendo cura di lei. Il suo percorso di cura, spiegano gli esperti del Bambino Gesù, continuerà con sedute di radioterapia addominale e ulteriori cicli di chemioterapia.