Ryanair, spie preoccupanti durante il volo: l'aereo torna indietro. Ancora problemi, quarto allarme in 10 giorni

Brindisi, spie preoccupanti durante il volo: l'aereo Ryanair torna indietro

Un aereo Ryanair proveniente da Brindisi e diretto a Londra è stato costretto a fare ritorno dopo circa 40 minuti di volo a causa dell'attivazione di alcune spie di allarme rilevate dal pilota. L'incidente è avvenuto oggi, con il decollo originariamente previsto per le 11:50.

Come riporta il Corriere, i passeggeri sono stati fatti scendere per permettere dei controlli al velivolo, sebbene non siano state riportate emergenze. Si prevede una nuova partenza per Londra poco dopo le 14:00. Questo rappresenta il quarto incidente negli ultimi dieci giorni che coinvolge aerei della compagnia low-cost irlandese, con ben tre episodi che hanno avuto luogo in Puglia.