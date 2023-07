Salento, in fiamme il litorale di Ugento. Arrestato un piromane nell'Ennese

Salento, in fiamme il litorale di Ugento. Turisti in fuga dalle spiagge

Mentre la Procura di Lecce ha aperto un fascicolo d’indagine sull’incendio che ha devastato la marina di San Cataldo ipotizzando l’accusa di incendio boschivo doloso (il fascicolo è coordinato dal pm Luigi Mastroniani), in Salento non si arresta la scia dei roghi. Complice il forte vento di maestrale, sono diversi gli incendi segnalati in tutta la provincia nella giornata di giovedì 27 luglio e per i vigili del fuoco, ormai stremati, è un altro giorno di intenso lavoro.

L’allarme è scattato lungo la costa ionica nei pressi del litorale di Ugento, in località masseria Rottacapozza. Sul posto sono intervenute cinque squadre della Protezione civile, i vigili del fuoco con il Dos e Arif. Il rogo è arrivato dalla collina fin sulla litoranea Torre San Giovanni-Torre Mozza lambendo le abitazioni. Si è reso necessario evacuare anche un residence a Rottacapozza mentre bagnanti e turisti si sono allontanati da case vacanze e spiagge.

Incendi, arrestato un piromane nell'Ennese

I carabinieri della stazione di Barrafranca hanno arrestato un uomo di 79 anni che avrebbe appiccato un grande incendio che ha distrutto 30 ettari di uliveti nella campagne in provincia di Enna. Il piromane è stato fermato in flagranza da una pattuglia in servizio di controllo.