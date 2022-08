Salento, rissa tra napoletani e pugliesi: turista ferito con un ombrellone

Puglia, maxi rissa nel Salento tra napoletani e pugliesi per un posto in spiaggia

Botte da orbi in Salento. Una maxi-rissa tra turisti napoletani e pugliesi è scoppiata nei pressi del Lido Caraibi, lungo il ponticello che conduce ai lidi e ai tratti di costa libera della zona. Il motivo? Un banale passaggio sulla passerella che conduce alla spiaggia.

Come scrive Repubblica, ad avere la peggio è stato un bagnante di Taurisano (comune in provincia di Lecce) costretto a ricorrere alle cure del 118 a causa delle ferite riportate alla testa. Il tutto è avvenuto nei pressi del

Lo scontro è scoppiato nella tarda mattinata di domenica 21 agosto a Torre dell’Orso. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, un gruppo di turisti napoletani si sarebbe fermato a parlare sulla passerella, bloccando il passaggio. Nel contempo, è arrivata una comitiva di salentini sul ponticello e ha chiesto di liberare il passaggio per raggiungere il mare.

Ebbene, dalle parole si è passati alle mani, quando uno dei turisti napoletani ha colpito un salentino in testa con l’asta di un ombrellone. La situazione è quindi degenerata e sono state coinvolte più persone: il bilancio è di un ferito, come accennato prima soccorso dal 118. Per tutti i ragazzi delle comitive coinvolte dovrebbe scattare una denuncia per rissa.