Salerno, 26enne pubblica il numero dell’ex su un sito erotico: denunciato

Salerno, ragazzo denunciato per diffamazione aggravata: la vendetta contro l'ex su un sito hard

Un 26enne di Salerno è stato denunciato per i reati di sostituzione di persona e diffamazione aggravata per l'utilizzo della rete. Il giovane si era trasferito dai nonni a Viterbo dopo la rottura con la fidanzata ma non aveva davvero “archiviato” la fine della storia e, alla notizia che la ex avesse iniziato a frequentare un’altra persona, è impazzito di gelosia.

Il giovane in un primo momento si è "sfogato" contro l'ex compagna ricoprendola di offese e minacce, per poi passare alla vendetta, che si è “consumata” su un sito di incontri erotici, dove il 26enne ha reso pubblico il numero di telefono della sua ex ragazza.

Da lì la donna ha subìto numerose molestie telefoniche e via messaggio, tanto da vedersi costretta a cambiare numero di cellulare e sporgere denuncia. La procura della Repubblica di Viterbo ha delegato le indagini alla polizia di Stato - alla locale sezione operativa sicurezza cibernetica polizia postale - che, dopo accertamenti approfonditi è riuscita a risalire al giovane “rancoroso”.