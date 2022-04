Sallusti contro Freccero: "Egocentrico da compatire. Tutte cazz*te"

L'intervento di Alessandro Sallusti a DiMartedì

A diMartedì del 5 aprile, si parla di guerra in Ucraina: a intervenire è anche il direttore di Libero, Alessandro Sallusti, che spara a zero contro Carlo Freccero e i commenti rilasciati pochi giorni fa secondo cui l'orrore di Bucha è una messinscena.

"A me spiace perché io ho conosciuto Carlo Freccero che era grande autore televisivo e ha scritto magnifiche pagine di giornalismo" spiega Sallusti. "Più che da commentarlo credo sia da compatirlo perché è divorato da una mancanza di ruolo, da un egocentrismo non soddisfatto e forse anche da qualche problema senile che per carità abbiamo tutti, anche io" confessa il direttore.

Il conduttore fa però notare che una parte di opinione pubblica è d'accordo con Freccero: "Non abbiamo pescato una dichiarazione di una sola persona che ti puoi spiegare con uno stato di salute", spiega Floris. "È un pensiero forte in Italia di guerra e propaganda".

"Io sono pacifista e contro le armi" risponde Sallusti, "ma questa è una premessa della guerra studiata a tavolino, non è un segreto: ci sono inchieste giornalistiche e giudiziarie che dimostrano come i russi, e non solo, siano entrati attraverso i social e alcune sponde politiche nell'opinione pubblica occidentale e quindi veniamo da anni di un martellamento di un certo tipo secondo cui Putin magari sta esagerando ma ha diritto di farlo, l'Occidente è cattivo, l'America vuole tutto questo perché così ci vende il suo petrolio: tutte queste ca**ate, perché sono ca**ate, sono entrate nell'opinione pubblica italiana".