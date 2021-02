SALVINI-PALAMARA/ CHIAMATA IN DIRETTA DA GILETTI

Il leader della Lega Matteo Salvini ha chiamato in diretta ed è intervenuto nella trasmissione televisiva di La7 Non è l'Arena: "Non ho nessuna difficoltà ad ammettere l'errore- ha detto Palamara - È vero, in quel momento all'interno della Magistratura c'era quel clima nei confronti del Senatore Salvini. Garantiamo la libertà di espressione di tutti altrimenti questo non è più uno Stato democratico".