​​​​​​​Donna uccisa a San Candido (Alto Adige) E' caccia all’assassino. Allarme

È in corso una grande caccia all'uomo che nella notte ha imbracciato le armi del padre, ex guardia forestale, e ha aperto il fuoco



Almeno una persona è stata uccisa la scorsa notte nella sua abitazione a San Candido, in Alto Adige. Si tratterebbe di una donna, ma non si esclude che ci sia un'altra vittima.

È in corso una grande caccia all'uomo che nella notte ha imbracciato le armi del padre, ex guardia forestale, e ha aperto il fuoco. La Protezione civile ha emesso via radio un’allerta agli abitanti della zona di non lasciare le case.

Il delitto, che si è consumato in un appartamento di un condominio a San Candido, sarebbe avvenuto in ambito familiare.

L'uomo sarebbe barricato in un appartamento non distante dal commissariato della polizia di Stato nei pressi della strada statale della val Pusteria. È atteso l'intervento del Gis dei Carabinieri e delle forze speciali per fare irruzione. Sul posto carabinieri e polizia.