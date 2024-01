Sandra Milo, il commosso saluto dei figli: "Addio mamma, sei di nuovo leggera"

Sandra Milo, il dolore del figlio Ciro: "Era una madre splendida, avrebbe fatto qualunque cosa per noi"

Ciro De lollis ha risposto ai giornalisti, dopo la scomparsa della madre, Sandra Milo. Lo riporta Rai News.it. Per tutti era una diva, la musa del grande Federico Fellini. Ma Sandra Milo, venuta a mancare questa mattina all’età di novant’anni, era anche madre premurosa di tre figli a cui mancherà immensamente.

L'uomo ha preferito non addentrarsi nelle ragioni che hanno determinato la scomparsa dell'attrice ma ha detto: "Abbiamo cercato di starle vicino il più possibile anche perché si era fatta promettere che sarebbe morta sul letto di casa sua. Come aveva fatto con sua madre e sua nonna. Anch’io sono rimasto vicino a lei fino all’ultimo respiro stringendole forte la mano. Nostra madre è stata per noi qualsiasi cosa. Era una madre splendida, avrebbe fatto qualsiasi cosa per noi”.

Mentre la figlia Debora Ergas scrive su X: "Addio mamma. Sei di nuovo leggera...nel vento".