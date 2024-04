Sanità, Capua si offre al governo come consulente. "Chi indica le priorità?"

Sanità, Ilaria Capua e quel messaggio al governo sulla "necessità di un consigliere"

Ilaria Capua, dopo una lunga esperienza negli Stati Uniti, ha deciso di tornare a vivere in Italia. "Mi sono riconciliata con il mio Paese". Era il 4 aprile 2014 quando la nota virologa, si trova protagonista su un settimanale che racconta un’inchiesta giudiziaria - riporta Il Quotidiano Nazionale - nella quale la scienziata è indagata con l’accusa, in sostanza, di essere una trafficante di virus. Sarà prosciolta "perché il fatto non sussiste" nel 2016. Dopo il proscioglimento Ilaria Capua si dimette dal Parlamento dove è entrata nel 2013. Abbandona la politica e l’Italia e torna al suo mestiere: la ricerca scientifica. In Florida. Cosa mi ha convinta a tornare in Italia? "Diverse ragioni, non solo professionali ma anche familiari: mia figlia - spiega Capua a Qn - non voleva rimanere a studiare negli Stati Uniti".

Ora Capua sembra aperta anche ad accettare un ruolo da consulente scientifico nel governo, anche se precisa: "Non mi candido". Ma fa capire che all'esecutivo serve un consigliere scientifico. "La sanità - spiega a Qn Capua - è la sanità. La scienza è la scienza, Chi indica ai decisori se la priorità è proteggere la biodiversità nei mari o l’energia sostenibile? Sappiamo che gli allevamenti intensivi di animali sono tra le cause principali dei cambiamenti climatici, ma chi indica se questa è una priorità rispetto, per esempio, ad altri temi? Servirebbe, e c’è già qualche esperienza, un Chief Scientist Officer, un consigliere scientifico dei governi così come c’è il consigliere diplomatico o il consigliere economico".