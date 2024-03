Ilaria Capua: "Arriverà una nuova pandemia, ancora più aggressiva del Covid"

Ilaria Capua: "Il Covid? Chi pensa che sia sconfitto sbaglia. Il virus è ancora qui con noi"

Ilaria Capua manda un messaggio al mondo piuttosto allarmante. La virologa di fama mondiale parla delle pandemie definendole un "fenomeno ciclico". E citando l'Oms svela: "Non sappiamo quando e nemmeno cosa, ma ci sarà una "malattia X", si tratta - dice Capua a Il Messaggero - di una nuova pandemia e potrebbe essere ancora più aggressiva del Covid". Capua, che ha trascorso sette anni negli Stati Uniti dirigendo il One Health Center in Florida, paral di rischio imminente di un'altra epidemia. "Mi dispiace dirlo, ma non è che perché abbiamo avuto quella da Covid siamo a posto per i prossimi duecento anni".

"Purtroppo non funziona così - afferma Capua - la "malattia X" di cui parla l'Oms è un termine per dire che qualcosa, prima o poi, arriverà". La virologa mette in guardia sul rischio di trasmissione di patogeni attraverso il contatto diretto tra uomini e animali, particolarmente presente in luoghi con scarsa igiene, come i mercati di animali vivi. Aggiunge: "Serve una capacità di risposta a queste emergenze che sia ragionata, consapevole e studiata anche sulla base del territorio". Capua torna anche sul Covid: "Cosa è rimasto di positivo dall'esperienza della pandemia? Certamente una consapevolezza di vulnerabilità. E questo è un bene. Mi piacerebbe, però, vedere più attenzione nel mettere in atto comportamenti che siano preventivi per il contagio da qualunque patogeno. Il virus del Covid è ancora qui con noi".