Sanna Marin, la premier finlandese in Veneto tra prosecco e cene gourmet

La premier finlandese Marin in vacanza tra le vigne del Prosecco

La leader di governo più cool al mondo ha scelto il Veneto, per l'esattezza una delle più belle zone del trevigiano, Farra di Soligo, nel cuore del prosecco. Si tratta della premier finlandese Sanna Marin, che sta trascorrendo una breve vacanza in Italia. La leader del Governo di Helsinki, secondo quanto si apprende, è giunta sabato nel nostro Paese, con un volo atterrato all'aeroporto di Venezia. Poi il trasferimento con la famiglia fino a Villa Soligo, una residenza settecentesca, in stile palladiano, ristrutturata e rilanciata come hotel due anni fa.

Il lussuoso albergo si trova ai piedi del col di San Gallo, nel cuore delle zona del prosecco Docg, quello delle colline entrate nel patrimonio Unesco. C'è naturalmente riserbo sul programma della vacanza della premier finlandese, protetta da una discreta rete di sicurezza. Località come Farra ed altre delle colline del prosecco prevedono soprattutto passeggiate nella natura, relax e immancabili degustazioni di bollicine.

Come scrive il Corriere della Sera, "ci saranno misure di sicurezza straordinarie: in fondo non capita tutti i giorni che un capo di governo straniero e la sua piccola corte — in questo caso due coppie di amici e il marito Markus Räikkönen, più il servizio di sicurezza — si sistemino qui, tra i colli morenici bassi e ripidi dove si produce il Prosecco". Il suo programma? Niente escursioni ma tanto relax. Come racconta il Corriere della Sera: "Cena in abiti eleganti al ristorante dell’hotel, in giardino: sabato lo chef Tino Vettorello l’ha accolta con un menu degustazione personalizzato, e mentre i suoi commensali hanno scelto un percorso di mare, Marin — vegetariana — ha cenato con crema di piselli, melanzane, i migliori fra i rari porcini della stagione. Poi la foto ricordo con lo chef, abituato alle celebrity (gestisce il ristorante della Mostra del Cinema)". Ma tra le cene ce ne sarebbero anche altre nelle osterie della zona.