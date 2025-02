Santorini trema, scosse di terremoto di magnitudo 4,5 nell'isola greca

Santorini trema

Non smette di tremare la terra a Santorini: questa mattina sono state registrate due scosse di magnitudo 4,1 e 4,5, dopo che nell'arco di poche ore la terra aveva già tremato undici volte. Secondo l'Istituto di geodinamica dell'Osservatorio nazionale di Atene, le scosse si sono verificate a 35,2 e 26 chilometri a est-nord-est dell'isola e hanno avuto una profondità compresa tra due e cinque chilometri, ha riferito il quotidiano Ekathimerini.

Le scuole della famosa isola greca resteranno chiuse domani per decisione del ministero della Protezione Civile. È stato anche chiesto alla popolazione di evitare grandi assembramenti in spazi chiusi e di evitare le zone di Amoudi e del vecchio porto.

Secondo l'agenzia di stampa greca, le scosse non sono il risultato di un'attività vulcanica, come si era pensato nei giorni scorsi, ma tettonica. L'epicentro delle scosse è stato quasi sempre rilevato lontano dall'isola e dunque il responsabile non sarebbe il vulcano.

"Non sono terremoti legati a processi vulcanici nel sottosuolo, sotto il vulcano o intorno al vulcano. Sono terremoti puramente tettonici, del tipo che potrebbe verificarsi in qualsiasi altra regione del Paese”, ha spiegato all'emittente Ert il sismologo Gerasimos Papadopoulos, direttore del dipartimento ricerca all'Istituto di Geodinamica di Atene.

Gli abitanti dell'isola sono comunque abituati a convivere con i terremoti. Per il risveglio del vulcano, tra il 2011 e il 2012, le scosse andarono avanti per 14 mesi senza irruzioni o problemi particolari, ne' ripercussioni sul turismo. Santorini è una delle isole Cicladi più' amate dai turisti, anche troppo a leggere le ultime statistiche: nel 2023 ha accolto 3,4 milioni di visitatori, a fronte di una popolazione di 15.500 abitanti.