Saras: Corte d'Appello conferma proscioglimento dei manager

In relazione al procedimento giudiziario relativo al reato di cui all'art. 648-ter riferito all'acquisto di grezzo di provenienza dalla Regione Autonoma del Kurdistan nel periodo 2015-2016, Saras informa che "nell'odierna udienza la Corte d'Appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza Preliminare che ha dichiarato il non luogo a procedere perche' il fatto non sussiste, nei confronti dei manager della Societa' Franco Balsamo, Marco Schiavetti e Luca Cozzolino, e dell'ex amministratore delegato Dario Scaffardi". Lo si legge in una nota.