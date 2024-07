Sardegna, freddato in mezzo alla strada: morto un 52enne pregiudicato

Un 52enne pregiudicato è stato ucciso a colpi di pistola in pieno centro ad Arzana, in provincia di Nuoro. I responsabili dell'omicidio sono scappati

Un uomo di 52 anni è stato ucciso verso le 9 di questa mattina, martedì 9 luglio, in una piazza del centro di Arzana, in provincia di Nuoro. La vittima è Vincenzo Beniamino Marongiu, pregiudicato e sottoposto a sorveglianza speciale. È stato freddato con colpi d'arma da fuoco da alcuni individui che si sono dati alla fuga. I carabinieri della compagnia di Lanusei stanno indagando per cercare di ricostruire le dinamiche dell'omicidio. Secondo le prime informazioni, Marongiu era appena uscito da un bar in cui aveva preso un caffè d'asporto e stava passeggiando per piazza Roma quando è stato raggiunto da diversi colpi di pistola. Sembra che l'uomo si fosse accorto di due individui sospetti appostati fuori dal locale. Quando ha visto che erano in possesso di una pistola, Marongiu avrebbe provato a fuggire, ma sarebbe stato seguito, raggiunto e ucciso.

Le forze dell'ordine stanno ascoltando le persone presenti sul luogo del delitto per cercare di ricostruire la dinamica e, inoltre, sono sulle tracce dei responsabili dell'omicidio. Il 52enne era stato arrestato nel 2018 con l'accusa di essere capo di una banda criminale attiva nella zona. Sembra che Morongiu gestisse un traffico di droga e armi e che fosse implicato in diversi furti negli appartamenti del nuorese.