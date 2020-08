Sardegna, incontro Briatore-Berlusconi. Il leader di FI negativo a due tamponi

Silvio Berlusconi, a quanto apprende l'ANSA, si e' sottoposto al doppio tampone per il Covid ed e' il risultato negativo. L'ex premier - fanno sapere da Forza Italia - gode di ottima salute. Il leader di Fi e' rientrato ad Arcore come da programma ed ha ripreso il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. L'ex premier si e' concesso anche una giornata ad Angera sul lago Maggiore. Il Cavaliere aveva trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato lo scorso 12 agosto Flavio Briatore, ora ricoverato al San Raffaele per il Covid.



Incontro in Sardegna, il 12 agosto scorso, tra Flavio Briatore e Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. Briatore: "Sono venuto a trovare il mio amico, ti trovo in forma Silvio". Ecco il video pubblicato su Instragram. Nessuno dei due indossava la mascherina.