Ad Alasso, provincia di Savona, un bimbo di dieci anni è stato segnalato alla Prefettura, al Tribunale dei Minori e ai servizi sociali in quanto aveva con sé dell'hashis. Come riportato da La Stampa, il bambino ha mostrato in classe, ai suoi compagni di scuola elementari, lo stupefacente per "fare colpo". I poliziotti hanno sequestrato la droga, avvolta tra quaderni e libri.