Savona, treno travolge un gruppo di migranti: 2 morti e diversi feriti

Un treno ha travolto nel Savonese un gruppo di ragazzi. Il bilancio è due morti e otto feriti.

L’incidente, sarebbe avvenuto pochi minuti prima della mezzanotte.

Volevano raggiungere la Francia i giovani protagonisti della tragedia avvenuta la scorsa notte a Quiliano.

Gli stranieri, a quanto si apprende curdi, si trovavano nei pressi dei binari ferroviari, mentre transitava il treno regionale, il 3042 Milano-Albenga

. Due di loro sono rimasti travolti dal convoglio, perdendo la vita. Altri 8 ragazzi, tutti di giovane età, sono rimasti illesi, mentre uno di loro, fratello di una delle due vittime, è stato trasportato in ospedale in stato di shock.

I sopravvissuti sono stati portati in Questura per il segnalamento e per chiarire la dinamica dell'accaduto. Non è stato ancora chiarito se stessero camminando sui binari, se abbiano provato a salire sul treno in corsa o se stessero attraversando i binari.