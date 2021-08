Sbranata da un branco di 15 cani randagi. Escursione fatale per una ventenne

Sbranata da un branco di 15 cani randagi. Gita fatale per una ventenne

Tragedia nei boschi del Catanzarese, un branco di una quindicina di cani randagi ha sbranato una ragazza di 20 anni. La giovane, in compagnia di un amico, aveva deciso di addentrarsi nella pineta e questa decisione le è stata fatale. Era partita - si legge sulla Stampa - per una gita fuori porta con gli amici verso la Pineta di Monte Fiorino, nel Comune di Satriano, sulle colline ai piedi delle Serre catanzaresi. Stando alle prime ricostruzioni, la ragazza aveva abbandonato il gruppo per addentrarsi nella pineta assieme ad un amico, dopo qualche minuto, entrambi i giovani sono stati circondati da una quindicina di cani randagi, forse pastori maremmani.

I cani - prosegue la Stampa - si sarebbero avvicinati ai due: il ragazzo sarebbe riuscito a fuggire e a rifugiarsi in una piccola struttura lì vicino, ma Simona no. La ragazza è stata circondata dai cani che l'hanno aggredita. Ha cercato di urlare, di chiamare aiuto, ma invano. Sono stati inutili persino i tentativi di fuga: gli animali avrebbero immediatamente attaccato le parti vitali della ragazza, che non è riuscita neanche a tentare di allontanarsi.