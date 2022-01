Scala dei Turchi imbrattata dai vandali: vernice rossa sulla scogliera bianca

Sicilia: imbrattata Scala dei Turchi, falesia di marna bianca

Vandali hanno deturpato con vernice rossa e polvere da intonaco la marna bianca della Scala dei Turchi, a Realmonte, in provincia di Agrigento, la singolare e bellissima falesia a picco sul mare meta di turisti e naturalisti da tutto il mondo e spesso sfondo delle avventure del Commissario Montalbano. Il procuratore della Repubblica, Luigi Patronaggio, ha aperto a carico di ignoti un fascicolo di inchiesta per danneggiamento di beni avente valore paesaggistico. I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Per imbrattare la scogliera è stata usata pure una polvere che si scioglie in acqua per verniciare esterni. La Procura ha disposto esami sul materiale e indagini sulle rivendite dei materiali usati.

Sul caso La Stampa propone un'analisi: "L’imbrattatura, probabilmente temporanea, di ieri sancisce plasticamente la fine di un periodo di libera fruizione consentita, in ultima analisi, dall’abbandono di questa e altre meraviglie naturali del nostro Paese. Come per la spiaggia rosa di Budelli (alla Maddalena), che oggi deve essere protetta dai prelievi indebiti dei turisti attraverso ingressi contingentati e controlli personali, così anche alla Scala dei Turchi il primo provvedimento da prendere è quello di circoscrivere l’area e sorvegliarla per tutto l’anno e poi di intensificare controlli e imporre comportamenti idonei durante la bella stagione.