Scampia: sgomberi alla vela gialla, poi toccherà alla rossa. Saranno demoliti i simboli di Gomorra

Vele Scampia, via agli sgomberi: due palazzi su tre saranno demoliti e ricostruiti

A Scampia (Napoli) è iniziato lo sgombero delle tristemente famose vele, i palazzi noti per le vicende di Gomorra, la serie tv sulla criminalità organizzata. Viene così data esecuzione all'ordinanza firmata dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, lo scorso 10 settembre. Al posto delle due vele (gialla e rossa) nasceranno 433 nuovi alloggi secondo il progetto "Restart Scampia" finanziato con 159 milioni di euro. Lo sgombero - riporta Rainews - dovrebbe riguardare una quindicina di famiglie, stando ai dati diffusi dal Comune. Verranno staccate prima tutte le utenze e poi successivamente si procederà alla demolizione della vela gialla e quella rossa, mentre quella celeste non sarà distrutta ma solo riqualificata.

Per queste persone interessate dallo sgombero come per altre già uscite dai rispettivi appartamenti - prosegue Rainews - si pone il problema della ricerca del nuovo alloggio, ricerca complicata dalla situazione economica e lavorativa di questi nuclei, spesso molto precaria, con l'impossibilità di trovare proprietari disposti a concedere loro una casa in affitto malgrado il contributo di autonoma sistemazione offerto dal Comune.