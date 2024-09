"Contratto di consenso sessuale". La Liga spagnola corre ai ripari

In Spagna sempre più calciatori prima di un rapporto sessuale fanno firmare un contratto con una clausola per lo "stupro accidentale"

La Liga è sconvolta da una serie di scandali sessuali ma la cura scelta dal calcio spagnolo in questo caso si può dire che sia molto peggio della malattia. Stando a quanto rivelato a "Cuatro" da Migue Angel Galan, presidente della scuola di allenatori iberica, sta crescendo il numero di calciatori che ha stipulato un contratto propedeutico a un rapporto sessuale. Il tecnico ha poi pubblicato sui social una copia integrale del documento.

L'ultimo caso di presunta violenza sessuale riguarda Rafa Mir, attaccante del Valencia che avrebbe aggredito due ragazze a poche ore dal derby con il Villareal. In passato aveva suscitato invece un enorme clamore mediatico il caso di Daniel Alves, condannato in primo grado a quattro mesi e mezzo per stupro.

Come riporta Dagospia, il contratto in questione prevede un accordo dettagliato da firmare prima di un incontro sessuale in cui si mette nero su bianco di "sentirsi attratti reciprocamente e di voler manifestare questa attrazione". Il documento contiene poi un questionario da compilare sulle pratiche concordate dalle parti. Non manca poi la voce "altre pratiche" per non frenare le fantasie dei firmatari. Sono anche esplicitati i metodi contraccettivi utilizzati. A far inorridire è invece la clausola sullo "stupro accidentale" nel caso incui "senza colpa e senza intenzione" ci sia una "penetrazione non consentita".